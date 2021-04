Mehr Platz und mehr Sicherheit: Stadt Delbrück setzt verschiedene Maßnahmen beim Löschzug in Bentfeld um

Delbrück -

Das Feuerwehrgerätehaus in Bentfeld ist nach rund einjähriger Bauzeit so gut wie fertig gestellt. „Es stehen aktuell nur noch Restarbeiten im Gebäude an sowie der Umbau der Abgas-Absauganlage“, sagt Ralf Fischer, stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Delbrück.