Mehr als 300 Viertklässler wechseln die Schulform

Fachbereichsleiter Manuel Teget­hoff ging am Donnerstagabend in der Sitzung des Schul- und Kulturausschusses unter Vorsitz von Cornelia Scheller (CDU) näher auf die vorliegenden Übergangszahlen ein. Zum Vergleich: Zum Schuljahr 2020/21, also zum laufenden Schuljahr, waren 326 Kinder aus den Delbrücker Grundschulen auf weiterführende Schulen gewechselt. Auch in diesem Jahr wird es im Sommer so sein, dass die übergroße Mehrheit der Viertklässler zum Gymnasium Delbrück sowie zur Gesamtschule Delbrück wechseln werden. „Beide Schulen sind damit nach wie vor gut aufgestellt“, so Tegethoff.