„Ein neuer Ausbruch der hoch ansteckenden Geflügelpest vom Typ H5, Subtyp H5N8, wurde vom Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit in Delbrück-Westenholz amtlich bestätigt. 19 Tiere in der betroffenen Geflügelhaltung mussten am Mittwoch bereits getötet werden.“ So lautete am Donnerstag vergangener Woche eine Nachricht – das WV berichtete – der Kreisverwaltung Paderborn. 19 Tiere? Mussten in den anderen Fällen seit Ende März in der Region zigtausend Masthähnchen bis hin zu 155.000 Junghennen allein auf einem Hof getötet werden, war jetzt die angegebene Anzahl von 19 Tieren auffällig niedrig und somit außergewöhnlich. Hintergrund: Bei diesen 19 Tieren handelte es sich um Strauße, um die größten lebenden Vögel auf Erden!