In Kalendern und Büchern hat er sich dem regionalen Menschenschlag mit Feder und Farbe gewidmet. Es dauerte auch nicht lange, die Corona-Zeit für eine neue künstlerische Produktion zu nutzen. Gewissermaßen als Antwort auf den Lockdown zu Beginn der Coronakrise im Frühjahr 2020 schuf Peter Menne kurzweilige Bild-Text-Collagen, die Unterhaltung und einen gewissen Ersatz für geschlossene Kultureinrichtungen bieten sollten . „Durch meine Westfalenkalender hatte ich Kontakte. Über ein Konzept habe ich gar nicht lange nachgegrübelt, es war für mich klar, dass ich das so machen werde.“ Menne rief ihm nahe stehende Autoren an, bat um knackige Zeilen zur Corona-Lage, schuf Bilder dazu oder passte bereits Vorhandenes an.