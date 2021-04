In Lippling halten die Vereine bei der Sanierung der Dorfhalle zusammen. In den vergangenen Monaten wurde die unerwartet ruhige Zeit vom Heimatverein Lippling dazu genutzt, die notwendig gewordene Sanierung der Lipp­linger Halle voranzutreiben. Insbesondere wurden zuletzt der Boden abgedichtet, der Bodenbelag erneuert und eine neue Bühnenkonstruktion errichtet. Die Schützenbruderschaft Lippling unterstützt den Heimatverein mit einer Spende von 2500 Euro bei dieser Renovierungsaktion. Die Spende soll in erster Linie der noch anstehenden Neugestaltung des Thekenbereiches dienen.

Die Schützen möchten in den kommenden Monaten weitere notwendige Renovierungs- und Modernisierungsaktionen im Ort unterstützen und auch selbst vorantreiben. Zu den eigenen Projekten des Vereins gehört die geplante Modernisierung der Schießanlage. Diese soll mit einer elektronischen Trefferauswertung auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. In diesem Zuge sollen auch die Räume des Schießstandes renoviert werden. Das Projekt wird mit 17.000 Euro durch ein Förderprogramm des Landes NRW zur Modernisierung von Sportstätten unterstützt. Ungefähr noch einmal den gleichen Betrag muss der Verein selbst aus eigenen Mitteln und Spenden aufbringen.

Durch den coronabedingten Wegfall sämtlicher Veranstaltungen und Aktivitäten konnte die Schützenbruderschaft in den vergangenen Monaten einige Ausgaben unplanmäßig einsparen. Die Einsparungen sollen durch Förderung der Projekte sinnvoll in die wieder aktivere Zukunft des Vereins und der Lipplinger Dorfgemeinschaft investiert werden und den Vereinsmitgliedern und Bürgern auf diese Weise zugutekommen.