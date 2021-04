Ein schwarzer BMW stand an der Oststraße in einer Parkbucht in Richtung Boker Straße. Zwischen 6.20 Uhr und 9 Uhr wurde das Auto von einem anderen Fahrzeug angefahren und an der Fahrertür beschädigt. Hinter dem Scheibenwischer klemmte ein Zettel mit einer Nachricht und einer Telefonnummer. Die Telefonnummer ist so nicht vergeben. Fraglich ist, ob es sich um einen Schreibfehler oder eine bewusst falsch aufgeschriebene Nummer handelt.

Schreibfehler oder Absicht?

Die Polizei bittet die Verursacherin oder den Verursacher sowie mögliche Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen.