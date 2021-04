Gegen 13.50 Uhr war am Donnerstag ein 30-jähriger Hyundai-i10-Fahrer auf der Bundesstraße von Paderborn in Richtung Delbrück unterwegs. Kurz nach der Einmündung der Graf-Meerveldt-Straße kam ihm ein Auto entgegen, das trotz des Gegenverkehrs zwei Lastwagen überholte. Im Begegnungsverkehr kollidierte der Touran mit dem Außenspiegel des Hyundai, dessen Spiegel dabei zerstört wurde. Außerdem entstanden an der linken Autoseite lange Schrammen. Während der Hyundaifahrer am Unfallort anhielt, fuhr der Touran ohne anzuhalten weiter.

Gesamtschaden von etwa 6000 Euro

Ein Polizeibeamter, der mit seinem Privatwagen hinter dem Touran fuhr, hatte das gefährliche Überholmanöver und den Zusammenstoß beobachtet. Er folgte dem Touran und konnte die 56-jährige Fahrerin in Höhe der Nesthauser Straße bei Paderborn-Elsen stoppen. Auch an ihrem Wagen war der Spiegel zerstört und waren Kratzer am Lack entstanden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro. Gegen die Autofahrerin läuft jetzt ein Strafverfahren.