Delbrück -

Von Axel Langer

Corona hat viele Bereiche verändert, dies gilt in besonderer Weise für das Kulturleben, das völlig zum Erliegen gekommen ist. Einen Silberstreif am Horizont bietet nun die Theatergruppe im Heimatverein Delbrück: Mitte Juni plant die Gruppe drei Aufführungen unter freiem Himmel in Pastors Garten.