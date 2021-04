Blumensamen für 7000 Quadratmeter

Verteilaktion des Heimatvereins in Delbrück-Hagen

Delbrück-Hagen (WB/al) -

Wenn in den nächsten Monaten in und rund um Hagen Sonnenblumen, Ringelblumen, Mohnblumen oder bunte Blumenwiesen Bienen, Hummeln oder andere Insekten anlocken, dann hat der Heimatverein Hagen hierfür die Grundlage gelegt. Bei einer Verteilaktion unter freiem Himmel an der Heimathütte wurden sieben Kilo Blumensamen herausgegeben.