Offensive für Photovoltaik gefordert

Die neuerliche Diskussion darüber in der jüngsten Sitzung des Umwelt-, Bau- und Planungsausschusses hat jetzt dazu geführt, dass auf den Dachflächen der Gesamtschule am Nordring „geklotzt“ werden soll – vorbehaltlich des dazu notwendigen Beschlusses des Rates, der an diesem Donnerstag (18 Uhr, Stadthalle) als Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss tagt.