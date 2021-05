Seit kurzem hat der Verein auch Sammelstellen in Delbrück. Vorsitzender Bernhard Horsthemke: „Im April wurden für den Geseker Kronkorkenverein 291,5 Kilogramm in den Delbrücker Getränktemärkten Wilmes, Strunz und im Marktkauf Kosche Lebensmittel- und Getränkemarkt abgegeben. Mit 145.750 Kronkorken wurde der bisherige Spitzenreiter für das beste Sammelergebnis im 1. Monat, die Stadt Erwitte, überholt. Wir freuen uns über die großartige Resonanz in Delbrück und werden zu gegebener Zeit auch Einrichtungen in Delbrück unterstützen. Bei schwankenden Tagespreisen von 30 bis 100 Euro pro Tonne dauert‘s aber ein bisschen“, so Bernhard Horsthemke.