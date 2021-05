Geflügelpest im Kreis Paderborn: letztes Sperrgebiet aufgehoben

Das hat der Kreis Paderborn am Donnerstag mitgeteilt. Möglich sei dies, da bei den klinischen Untersuchungen im Sperrbezirk und Beobachtungsgebiete keinerlei Auffälligkeiten festgestellt wurden.

„Das ist ein sehr ermunterndes Zeichen. Doch noch sind nicht alle Restriktionen für Geflügelhalter aufgehoben“, sagt Dr. Marlies Bölling, stellvertretende Leiterin des Amtes für Verbraucherschutz und Veterinärwesen. So gelte weiterhin für das gesamte Kreisgebiet die Aufstallpflicht. Außerdem sei weiterhin ein Beobachtungsgebiet rund um Delbrück-Westenholz in Kraft, in dem für Geflügelhalter Einschränkungen für den Transport von Tieren, Fleisch oder Eiern gelten, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Die Regelungen in einem Beobachtungsgebiet sind weniger restriktiv als in einem Sperrbezirk, sodass die jetzige Aufhebung des letzten Sperrbezirks für viele Geflügelhalter Erleichterungen mit sich bringt“, erklärt Marlies Bölling. Antragsformulare für Ausnahmegenehmigungen für den Transport sind auf der Informationsseite des Kreises zur Geflügelpest unter www.kreis-paderborn.de/gefluegelpest zu finden.

Außerdem soll der Mitteilung zufolge auf der Internetseite am Freitag, 7. Mai, eine interaktive Karte eingestellt werden, mit deren Hilfe jeder Geflügelhalter feststellen kann, ob er in dem Beobachtungsgebiet liegt.

In dem ab dem 7. Mai gültige Beobachtungsgebiet liegen insgesamt 536 Geflügelhaltungen. 373 dieser Geflügelhaltungen halten zwischen 1 und 99 Tieren. 54 Betriebe halten zwischen 100 und 999 Tiere. Ebenfalls 54 Betriebe halten zwischen 1000 und 9999 Tieren, und 55 Betriebe im Beobachtungsgebiet halten je über 10.000 Tiere.

Insgesamt sind wegen der fünf Ausbrüche der hochansteckenden Geflügelpest rund 315.000 Tiere getötet worden.