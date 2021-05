Hilfe rund um Hals, Nase und Ohren

In den neunziger Jahren gründete und baute Dr. Armin Froese die Hals-Nasen-Ohren-Arzt-Praxis auf. Menschen in und rund um Delbrück kamen zur Behandlung in das zur Praxis umgebaute frühere Waschgebäude des einstigen Delbrücker Krankenhauses. Nun hat sich Dr. Armin Froese in den Ruhestand zurückgezogen und sein Nachfolger die Praxis übernommen. „Dr. Armin Froese hat sich frühzeitig auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht und so entstand der Kontakt“, sagt Prof. Dr. Benedikt Folz.