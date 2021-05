Stein für Stein zum neuen Dorfplatz

Delbrück-Ostenland -

Von Axel Langer

„Steine frisch von der Palette“, hieß es am Wochenende beim Frischmarkt Strunz in Ostenland. Mitglieder der Dorfgemeinschaft boten mit fortlaufender Nummer versehene Pflastersteine des alten Dorfplatzes an. „Wir hätten nicht damit gerechnet, dass schon so viele Steine weg sind“, waren sich Anita Papenheinrich und Peter Bathe einig. Beide, wie auch viele andere Helfer, boten nicht nur Steine an, sondern informierten auch über das Projekt „Dorfplatz“.