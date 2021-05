Schäfer Johannes: „Jetzt werde ich zum Sozialfall“

„Wenn das Hüteverbot durchkommt, ist das wie ein Berufsverbot. Dann werde ich zum Sozialfall“, sagt der Schäfer. Er hat gegen der Bescheid des Kreises geklagt, aber zur Verhandlung am Montag vor dem Verwaltungsgericht in Minden erschienen weder er noch sein Anwalt. „Ich habe von dem Prozesstermin nichts gewusst“, sagte Hillemeier später am Telefon. Da stand er gerade zwischen Schafen auf einem Deich in Stade. „Ich helfe einem Bekannten. Ich selbst darf ja keine Tiere mehr betreuen.“ Der Schäfer sagt, er habe mit seinen Tieren jahrzehntelang durch Landschaftspflege Geld verdient.