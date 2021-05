DRK kocht wieder für guten Zweck

In bewährter „Drive in“-Form serviert der Verpflegungstrupp des Deutschen Roten Kreuzes am Sonntag, 30. Mai, ein leckeres Spargelgericht. In der Zeit von 11.30 bis 13 Uhr bietet die Feldküche gebratenen Butterspargel an Hähnchenrahmragout mit Petersilienkartoffeln.