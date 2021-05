Pkw gerät bei Schweißarbeiten in Brand

Feuer in der Halle eines Reifen- und Felgenservice in Delbrück – 100.000 Euro Sachschaden, keine Verletzten

Delbrück (WB) -

Von Axel Langer

Etwa 100.000 Euro Sachschaden, aber glücklicherweise keine Verletzten – das ist die Bilanz eines Brandes in der Halle eines Reifen- und Felgenservice in Delbrück. Bei Schweißarbeiten an einem auf einer Hebebühne stehenden Fahrzeug war der Pkw in Brand geraten.