Pkw gerät bei Schweißarbeiten in Brand

Feuer in der Halle eines Reifen- und Felgenservice in Delbrück – hoher Sachschaden, keine Verletzten

Delbrück -

Von Axel Langer

Ein hoher, noch nicht exakt bemessener Sachschaden, aber glücklicherweise keine Verletzten – das ist die Bilanz eines Brandes in der Halle eines Reifen- und Felgenservice in Delbrück. Bei Schweißarbeiten an einem auf einer Hebebühne stehenden Fahrzeug war der Pkw in Brand geraten. Unverzüglich brachten sich die Mitarbeiter des noch jungen Betriebes im Delbrücker Industriegebiet Ost in Sicherheit.