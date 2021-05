Schöning kommt ans Erdgasnetz

Das Besondere an der Erdgaserschließung des Dorfes (rund 1525 Einwohner) an der Ems: Dem Projekt war eine exemplarische Untersuchung der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe (TU OWL) und der Beratungsagentur Energielenker zu der Frage, ob Erdgas ein wichtiger Baustein der Energiewende sein kann. Auftraggeber dieser Studie war die Westfalen Weser GmbH. Bei einem Ortstermin am Mittwoch in der Feldflur am Schmalen Weg sagte Michael Wippermann (Prokurist; Bereichsleiter Netzvertrieb Westfalen Weser Netz), dass die Hauptversorgungsleitung von Nordhagen nach Schöning noch in diesem Jahr verlegt sein soll. Die neue Trasse ist mehr als fünf Kilometer lang.