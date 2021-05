Spargel – bleiche Brüder und grüne Gewächse

Delbrück -

Von Jürgen Spies

Brrrrr! Der April 2021 zählte zu den kältesten April-Monaten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 in Deutschland und war der kälteste April in den vergangenen 40 Jahren. Das hat die Spargelernte 2021 „auch bei uns im Delbrücker Land um mehr als drei Wochen verzögert“, berichten übereinstimmend in einem Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT Christian Grewing (Spargelhof Grewing) und Rainer Sprenger (Spargelkulturen Sprenger).