Biber kehrt zurück nach Delbrück

„Ich habe den Biber auch gesehen, aber ehe ich mein Handy zum Fotografieren griffbereit hatte, war das rund 60 Zentimeter lange Tier schon abgetaucht“, so Ottensmeier. Als er sich dann gründlicher umschaute, entdeckte er weitere Spuren, darunter die „gute Stube“ des Bibers, die Biberburg. Vom Biber gefällte, quer im Wasser liegende Bäume, abgenagte Rinde an Zweigen und typische vom Biber genutzte Pättchen entdeckte der Boker im Verlauf seiner Suche.

Lange Jahre galt der Biber in der Region als ausgerottet. Im Mai 2015 machte eine Wildkamera an der neuen Lippeseeumflut in Sande ein Foto von einem Biber. Im November 2020 entdeckte dann ein Wanderer am Talle­see Bissspuren an Bäumen, die von einem Biber stammten. Ein Handyfilm zeigte, wie ein Tier, vermutlich der Biber, durch den Tallesee schwimmt.

Nun, im Mai 2021, erfolgt die dritte Sichtung im Kreisgebiet. Experten des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW schätzten, dass es mittlerweile wieder gut 1000 Biber in NRW gibt. Ein Schwerpunkt ist die Eifel. Bundesweit soll es geschätzt wieder bis zu 30.000 Biber geben. Ein geografischer Schwerpunkt ist die Elbe und deren Einzugsgebiet.

„Es ist schon erstaunlich, welch‘ große Bäume der Biber gefällt hat. Dabei hat er immer von der Wasserseite aus angefangen zu nagen, damit das Holz ins Wasser fällt“, deutet Matthias Ottensmeier die Spuren. Allerdings hat das nicht bei jedem Baum geklappt.

Ein Biber knabbert die Rinde von Weidenästen ab. Foto: dpa

Um in seine Behausung, die Biberburg, zu gelangen, muss er tauchen, da sich der Eingang immer unter Wasser befindet. Das dämmerungs- und nachtaktive Tier wird durch die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie sowie das Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt.

„Die Spuren hier sind noch recht frisch. Ich glaube nicht, dass sich der Biber schon sehr lange hier aufhält“, glaubt Ottensmeier, dass der Biber noch nicht sehr lange im Delbrücker Land ist. Er könnte über die Lippe in das Gebiet des Boker Kanals eingewandert sein.

Einen Stamm hat der Biber so abgenagt, dass er quer über das Gewässer gestürzt ist. Rinden sowie Blatttriebe hat er gefressen. Foto: Axel Langer

Im Jahr 2002 wurden am Niederrhein 14 Biber ausgewildert. Abgewanderte Jungtiere haben nach und nach die Lippe besiedelt. Anfang 2014 wurde Spuren eines dauerhaft in der Lippeaue bei Hamm ansässigen Bibers gefunden.

Da der Boker Kanal mit der Lippe in Verbindung steht, dürfte der Biber auf diesem Weg eingewandert sein.

Eine Biberburg am Boker Kanal: Der Zugang ist für den Biber, eine streng geschützte Tierart, nur tauchend zu erreichen. Foto: Axel Langer

Exakt das vermutet auch Dr. Gerhard Lakmann. Auf Anfrage des WESTFÄLISCHEN VOLKLSBLATTES sagte der Wissenschaftliche Leiter der Biologischen Station Paderborn-Senne mit Sitz in Ostenland, sämtliche bislang in der Region gemeldeten Bibervorkommen stammen aus dem weit verzweigten Flusssytem Obere Lippe. Biber sind demnach auch an der Heder sowie am Geseker Bach sesshaft geworden. Im Flusssytem der Ems sei der Biber dagegen noch nicht anzutreffen.

Meldungen über Bibervorkommen sammelt und wertet das Umweltamt des Kreis Paderborn aus.