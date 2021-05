Das Amtsgericht Delbrück suchte nach dem jungen Mann wegen des Erschleichens von Leistungen in mehreren Fällen, mehrmaligem Diebstahl, des Betruges des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie der Sachbeschädigung. Die Freiheitsstrafe belief sich hier auf 348 Tage.

Gegen den Mann erließ auch die Staatsanwaltschaft Bochum einen Untersuchungshaftbefehl wegen Betruges. Zudem wurde er durch das Amtsgericht Essen wegen mehrmaligem Erschleichen von Leistungen sowie Diebstahl zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt.

Der 22-jährige Mann wurde nun durch die Polizeibeamten festgenommen und zur Wache geführt. Durch einen Datenabgleich konnte zweifelsfrei festgestellt werden, dass es sich bei dem Gesuchten um den 22-Jährigen handelt.

Dem Verurteilten wurden die drei Haftbefehle eröffnet. Der junge Mann trat seine Haftstrafen nicht freiwillig an, sodass nach ihm per Haftbefehl gesucht wurde. Der 22-Jährige wurde jetzt durch die Bundespolizisten an die nächste Justizvollzugsanstalt übergeben.