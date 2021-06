Wer soll die Ehrennadel bekommen?

Delbrück -

Nachdem im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keine Verleihung der Ehrennadel der Stadt Delbrück in Gold stattfinden konnte, soll die Verleihung in diesem Jahr wieder durchgeführt werden: Bis zum 21. Juni können Bewerbungen per E-Mail oder per Post an die Stadt Delbrück, Christiane Rolf, Lange Straße 45, 33129 Delbrück, christiane.rolf@delbrueck.de, geschickt werden.