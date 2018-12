Hövelhof (WB/mobl). Nach der kurzfristigen Absage des verkaufsoffenen Sonntags zum Nikolausmarkt am zweiten Advent will die Hövelhofer Gemeindeverwaltung möglichst schnell eine neue Verordnung entwerfen: »Wir hoffen, dass damit schon zum Maibaum- und Radelfest wieder Rechtssicherheit herrscht«, sagte Bürgermeister Michael Berens am Donnerstagabend im Rat.