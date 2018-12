Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Beim Thema Hallenbad wird es in Hövelhof keinen Schnellschuss geben: Die Gemeinde wird sich nicht unter Zeitdruck auf Fördermittel für 2019 bewerben, sondern ein Konzept ausarbeiten, anhand dessen dann entschieden werden soll, ob das alte Sennebad saniert werden oder stattdessen ein Neubau geplant werden soll.

Diesen Beschluss hat am Donnerstag der Hövelhofer Rat einstimmig gefasst. Bis Ende September kommenden Jahres sollen erste Planungen vorliegen. Gewünscht ist auch eine Beteiligung der Bevölkerung, der Sportvereine und der Schulen.

Zu wenig Zeit für Bewerbung um Fördermittel

Für die derzeit in Frage kommenden Förderprogramme hätten bereits bis kommende Woche Mittwoch beziehungsweise bis zum 28. Februar 2019 fertig ausgearbeitete Anträge eingereicht werden müssen. »Das ist vor dem Hintergrund der Antragserfordernisse in diesem Zeitraum nicht möglich«, hieß es aus der Gemeindeverwaltung. Unter anderem hätte dazu eine komplette Machbarkeitsstudie vorgelegt werden müssen – unmöglich binnen weniger Wochen.

Bürgermeister Michael Berens sagte, da das Sennebad auch dank der in diesem Jahr eingeleiteten Sofortmaßnahmen »noch drei bis fünf Jahre hält«, habe man keine Eile und könne das Großprojekt in Ruhe angehen. Die Verwaltung habe nun zunächst das Paderborner Architekturbüro »Architektur-Werk-Stadt« damit beauftragt, die Kosten für eine mögliche Sanierung des alten Hallenbades zu ermitteln: »Die Ergebnisse werden wir vermutlich im nächsten Bauausschuss am 31. Januar präsentieren«, sagte Michael Berens.

Bädergesellschaft berät die Gemeinde

Zudem kämen Anfang Januar Vertreter der Deutschen Bädergesellschaft zu einem Beratungsgespräch ins Rathaus: »Dort werden wir die Möglichkeiten und auch die mögliche Größenordnung eines neuen Bades erörtern, ebenso den möglichen Standort eines Neubaus«, sagte Berens. Im Jahresverlauf wolle man dann Sanierungs- und Neubaukosten gegenüber stellen und zu einer Entscheidung kommen. »Wenn wir dann wissen, in welche Richtung es gehen soll, können wir uns auf die Suche nach einem Planungsbüro machen, das sich mit Bädern auskennt«, kündigte Berens an. Er sei eher dafür, sich für 2020 oder 2021 um Fördergelder zu bemühen.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen hatten zuletzt sowohl FDP als auch CDU einen Neubau vorgeschlagen und auf Fördertöpfe für 2019 hingewiesen. Die FDP hatte zudem den Wunsch geäußert, zu prüfen, ob das Hallenbad in ein örtliches Sport- und Freizeitkonzept integriert werden und somit ein neuer Freizeitbereich entstehen könne. Vorschläge der FDP sind ein Hindernisparcours, Beachvolleyballfelder oder ein Außenbereich für das Hallenbad, um das Umfeld aufzuwerten. »Unser Antrag ist wesentlich defensiver als der der FDP«, sagte David Merschjohann (CDU), »wir wollen vor allem ein Hallenbad für unsere Schulen und Vereine und kein Erlebnisbad.«

Benjamin Joachim widersprach sofort: »Das ist eine Frechheit, welche Wörter uns hier in den Mund gelegt werden«, sagte er, »wir wollen auch kein Erlebnisbad. Uns geht es um den Neubau eines Schwimmbades, das den Bürgern vielleicht etwas mehr Aufenthaltsqualität bietet als das jetzige Sennebad.« Udo Neisens (CDU) warnte davor, »Erwartungen zu wecken, die wir dann vielleicht doch so nicht umsetzen können.«