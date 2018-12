Hövelhof (WB). Nach Geschäftsschluss sind am vergangenen Freitag Angestellte eines Hövelhofer Supermarkts am Wassermannweg von mehreren maskierten Tätern überfallen worden. Dabei wurden die Unbekannten auch handgreiflich.

Der Getränkemarkt schloss gegen 21 Uhr. Eine Angestellte (54) und ein Angestellter (35) verließen das Geschäft mit einer Tragetasche, in dem Bargeld aus den Kassen transportiert wurde. Sie gingen über die Straße in Richtung der gegenüber liegenden Supermarkt-Filiale als plötzlich mehrere maskierte Personen auf sie zuliefen. Die Täter schlugen auf den Angestellten ein und rannten die Angestellte um. Sie entrissen den Opfern die Tragetasche sowie die Handtasche der Mitarbeiterin.

Dann flüchteten die Räuber in Richtung Paderborner Straße. Eine Autofahrerin musste eine Vollbremsung machen, als die Vermummten die Paderborner Straße überquerten und in das Wohngebiet Am Finkenbach/ Geschwister-Scholl-Straße liefen. Ein anderer Zeuge nahm mit seinem Auto die Verfolgung der fünf dunkel gekleideten Täter auf, verlor sie in dem Wohngebiet aber aus den Augen. Im Bereich Friedensstraße fiel kurz nach der Tat ein dunkler VW Golf auf, der mit dem Raubüberfall in Verbindung stehen könnte.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 05251/3060.