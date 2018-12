Hövelhof (WB). Es müssen dramatische Szenen gewesen sein: Eine 13-Jährige wird in Hövelhof von einem Lastwagen überrollt. Doch sie hat offenbar einen Schutzengel dabei, kann sich am Kennzeichen festklammern und kommt mit leichteren Verletzungen davon.

Die 13-Jährige wollte am Donnerstag gegen 7.15 Uhr gemeinsam mit einem Jungen die Schloßstraße überqueren. Dabei nutzten die beiden Kinder eine Querungshilfe auf der Mitte der Fahrbahn und blieben zunächst stehen. Im gleichen Moment näherte sich der Fahrer (54) eines 36-Tonners, der zunächst stoppte. Möglicherweise wurde dies durch das schwarz gekleidete Mädchen falsch gedeutet, so dass sie davon ausging, dass der Lastwagenfahrer sie gesehen und angehalten hatte, um ihr das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Als die 13-Jährige jedoch auf die Straße trat, fuhr der Lastwagen an. Der Fahrer gab später gegenüber der Polizei an, die beiden Kinder wegen der Dunkelheit nicht wahrgenommen zu haben.

Das Kind wurde angefahren, stürzte zu Boden und gut einen Meter mitgeschleift. Als der Lastwagenfahrer die Schreie des Mädchens und des Jungen hörte, hielt er sofort an und setzte vorsichtig zurück, damit die Schülerin, die sich an dem vorderen Kennzeichen festgehalten hatte, wieder aufstehen konnte. Das Mädchen zog sich Beinverletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Sie konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen, teilte die Polizei mit.