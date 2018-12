Bei einer Feierstunde in Kerpen wurden sie vom Bauindustrie-Verband NRW für ihre herausragenden Leistungen in der Abschlussprüfung 2018 ausgezeichnet. »Wir sind sehr stolz darauf, diesmal gleich zwei landesbeste Azubis ausgebildet zu haben«, freut sich Geschäftsführer Mathias Schlotmann. »Mit den Landesbesten von 2002 und 2013 arbeiten inzwischen vier davon in unserem Betrieb.«

Als Abiturienten konnten Löhr und Molinski ihre Ausbildung zum Straßenbauer in nur zwei Jahren absolvieren und wurden dann wie fast alle Auszubildenden bei Schlotmann übernommen. Nun wollen sie die Meisterschule besuchen und sind dafür vom Unternehmen freigestellt.

»Wir legen großen Wert auf gut ausgebildete Mitarbeiter. Deshalb unterstützen wir jeden, der sich weiter qualifizieren will«, erklärt Schlotmann. Von den inzwischen 19 seit 1990 bei Schlotmann ausgebildeten Straßenbauern haben bereits drei eine Weiterbildung zum Meister erfolgreich abgeschlossen, und ein weiterer wird die Prüfung im kommenden Jahr ablegen.

Das Familienunternehmen Schlotmann wurde 1955 von Heinz Schlotmann als Fuhrunternehmen gegründet. Später kamen dann die Unternehmensbereiche Sandgrube, Recyclinghof sowie Straßen- und Reitplatzbau dazu. Im gesamten Unternehmen sind 70 Mitarbeiter beschäftigt, 25 davon im Bereich Straßenbau.