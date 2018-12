Hövelhof (WB). Wie in einem Rettungsboot saßen etwa 160 Kinder der Religionsgruppen der dritten und vierten Jahrgänge der Kirchschule erwartungsvoll in der Turnhalle und lauschten Martin Kolek.

Der Rettungshelfer war als 1. Offizier auf der Sea-Watch 2 und als »Gäste-Koordinator« auf der Sea-Watch 3 in der Seenotrettung im Einsatz, um geflüchteten Menschen zu helfen. Kolek nahm die Lehrkräfte und Kinder mit auf eine spannende Reise ins Mittelmeer.

»Macht die Türen auf«

Im Religionsunterricht hatten die Kinder sich zuvor unter dem Thema »Macht die Türen auf« mit geflüchteten Menschen beschäftigt. Ausgerüstet mit Rettungswesten wurden die Kinder so lebendig durch Fotos und Filme von Martin Kolek auf das Leben, die Gefahren und Besonderheiten auf dem Meer eingestimmt, dass sie selber meinten, nass geworden zu sein. Sehr sensibel vermittelt, erfuhren sie von Rettungsaktionen auf offener See, die genau vorbereitet und Hand in Hand von einem zuverlässigen Team durchgeführt wurden.

Realität des Todes nicht verheimlichen

Das Wichtigste sei dabei, so Martin Kolek, die Menschen in den überfüllten Booten mit Rettungswesten zu versorgen, die so entscheidend für das Überleben seien. »Konntet ihr alle Menschen in Sicherheit bringen? Hat auch das Baby auf deinem Arm überlebt?« – stellten die Kinder viele Fragen. Der Rettungshelfer beantwortete sie auf kindgerechte Weise und verheimlichte auch die Realität des Todes nicht, der für zahllose Menschen die hoffnungsvoll begonnene Reise beendet hat.

»Politik in Europa muss helfen«

»Viele Menschen konnten wir retten und ihnen nach der ersten Versorgung an Bord unseres Schiffes mit Essen, Waschgelegenheit und Kleidung eine neue Zukunft bieten. Mit einigen halte ich heute noch Kontakt. Aber auch die Politik in Europa muss helfen, damit wieder Boote auf das Meer fahren, um weitere Menschen retten zu können. Und natürlich sollten wir auch den Menschen in Italien und Spanien Arbeit abnehmen und helfen, diese Menschen aufzunehmen. Alle Menschen haben ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben«, so Kolek.