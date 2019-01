Acht Schüler – Leonie Diwo, Nele Regh, Ronja Hudalla, Rebecca Hofzumberge, Simon Leuschner, Pascal Marxcors, Alexander Kurmas und Maurice Hermbusche – reisten mit ihren Lehrerinnen Heike Nientiedt und Anett Simon nach in L’Amèttla del Vallès bei Barcelona.

Nachdem bereits im Frühjahr eine Schülergruppe der Franz-Stock-Realschule im Rahmen des Erasmus-Projektes die Rask Moelle Skole in Dänemark besucht hatte, ging es nun nach Spanien. Inzwischen sind schon weitere Schritte in der Projektarbeit erfolgt, die unter dem Thema »Immigration – there’s no going back« steht. Diesmal ging es darum, Videoclips zum Thema Flucht und Migration zu erstellen, in internationalen Gruppen mit isländischen, englischen, dänischen, spanischen, bayrischen und Hövelhofer Schülern zusammenzuarbeiten, um sich gemeinsam Gedanken zum Thema zu machen und um zu entscheiden, was dargestellt werden soll – und das natürlich alles auf Englisch.

Kommuniziert wird auf Englisch

Wie selbstverständlich kommunizierten alle miteinander in dieser Sprache. Dabei bekamen sie durch ein vielfältiges Tagesprogramm viele Anregungen. So besuchten die Schüler den Bunker von La Garriga und setzten sich mit dem Thema des spanischen Bürgerkriegs von 1936 bis 1939 auseinander. In dieser Zeit hatte La Garriga neben seinen 3500 Einwohnern mehr als 7000 Flüchtlinge zu beherbergen.

Nach einem Besuch der Altstadt von Barcelona stand außerdem noch ein Gespräch mit Flüchtlingen auf dem Programm, die die Gründe ihrer Flucht darstellten. Im Museum für Geschichte der Immigration erhielten die Schüler weitere Informationen und konnten so ihr Verständnis für die historischen, gesellschaftlichen und politischen Zusammenhänge von Flucht erweitern. Neben der inhaltlichen Arbeit ging es dann auch um das Kennenlernen eines europäischen Staates, in diesem Fall Spanien, und insbesondere um die katalonische Kultur.

Auch die gemeinsamen Aktivitäten wie Sport und Spiel, schwimmen, tanzen, Fußball spielen oder gemeinsame Orientierungsläufe stärkten das Miteinander und ließen die unterschiedlichsten Nationen zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen.

In Spanien deutsche Spezialitäten serviert

Nach so einer arbeits- und ereignisreichen Woche durften am Schluss natürlich nicht das mittlerweile fast schon traditionelle »International Food Market Dinner« und die »Farewell Party« fehlen. An Ländertischen wurden die jeweiligen Spezialitäten serviert und danach mit viel Freude und Gemeinsamkeit getanzt, auch nach spanischen Rhythmen – hatte man doch erst am Morgen in einem Workshop katalonische Folkloretänze kennengelernt. Fragt man die Schüler aus Hövelhof nach ihren Eindrücken, so sind sie ganz besonders von der Gastfreundschaft der Familien, den späten Mahlzeiten und dem späten Zubettgehen beeindruckt. Pascal Marxkors berichtet, dass seine Gastfamilie eigens für ihn das abendliche Dinner auf 21 Uhr vorverlegt habe – normalerweise esse man ja um 22.30 Uhr.

Für die nächsten Wochen sind die Hövelhofer Schüler noch mit der Nachbereitung der Projektinhalte beschäftigt. Vom 31. März bis zum 6. April wird dann eine nächste Schülergruppe aus Hövelhof nach Island reisen. Dann heißt es: Warm anziehen, denn die Temperaturen halten sich um diese Zeit noch bei null Grad auf. Kein Vergleich also mit L’Amètlla bei Barcelona, wo im Dezember noch die Orangen- und Zitronenbäume vollhingen mit saftigen Früchten.