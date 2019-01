Bibi (Anna von Haebler) und Lennard (Martin Bretschneider) planen, gemeinsam ein neues Leben in Göteborg zu beginnen. Der Hövelrieger Schauspieler Martin Bretschneider hat im Spätsommer in Schweden vor der Kamera gestanden. Foto: ZDF/Britta Krehl

Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Er ist der Mann zwischen zwei Frauen – aber nur im Fernsehen. Der Hövelrieger Schauspieler Martin Bretschneider ist am Sonntag, 20. Januar, im ZDF in einer Verfilmung der Inga-Lindström-Reihe in einer Hauptrolle um 20.15 Uhr, zur besten Sendezeit, zu sehen.

»Heimkehr« lautet der Titel der inzwischen 79. Verfilmung für die ZDF-Reihe »Herzkino«. Martin Bretschneider spielt den Landarzt Lennard Dahlbek. Der trifft überraschend seine Ex-Freundin Ellen (Isabell Pollak) wieder, die allerdings nicht weiß, dass Lennard inzwischen mit Ellens Schwester Bibi (Anna von Haebler) verlobt ist. Ellen hatte nach dem Tod ihrer Mutter ihre Heimat verlassen, kehrt nun aber zurück, weil ihr Vater Stellan (Stefan Gubser, bekannt als Schweizer Tatort-Kommissar) finanzielle Probleme mit seiner Bootsmanufaktur hat.

»Herrliche schwedische Landschaft war ein Bonus«

»Für die Dreharbeiten bin ich im August und September mehrere Wochen am Stück in Schweden gewesen. Ich habe mich gefreut, dass mir eine Rolle in diesem erfolgreichen Format angeboten wurde. Die herrliche Landschaft in Schweden war natürlich ein zusätzlicher Bonus«, erzählt der Hövelrieger.

An drehfreien Tagen habe es durchaus Gelegenheit gegeben, die Umgebung kennenzulernen. Gedreht wurde unter anderem in Nyköping und Stockholm.

Zur Person Martin Bretschneider (44) ist in Hövelriege aufgewachsen. Nach einem Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Theater Hannover war er am Schauspielhaus Graz, am Staatstheater Mainz, am Schauspiel Essen, am Theater in der Josefstadt in Wien und am Theater Bielefeld engagiert. Von 2008 bis 2010 gehörte er zum Ensemble des Schauspielhauses Bochum. Seit 2010 arbeitet er freiberuflich. Immer wieder ist Bretschneider auch im Kino und im Fernsehen zu sehen, so in »Das Wunder von Bern«, in »SOKO Leipzig« oder »In aller Freundschaft«.

Nach vielen Jahren an verschiedenen Theatern setzt Martin Bretschneider seit seinem Umzug nach Berlin im Jahr 2014 verstärkt auf die »Karte« Fernsehen . »Dafür ist Berlin ideal, man trifft so viele Menschen aus dem Bereich Film und Fernsehen, tauscht sich aus und baut Netzwerke auf«, sagt Martin Bretschneider. Vor der Kamera stand er im vergangenen Jahr auch für die neue RTL-Serie »Die Klempnerin«, in der es anders als es der Titel vermuten lässt nicht um eine Handwerkerin, sondern um eine Polizeipsychologin geht. Gedreht wurde im Sommer in Essen, ein Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt.

Weiter enge Verbindungen in die Heimat

Auch auf die Dreharbeiten zu »Phantomschmerz« in Espelkamp. Bielefeld und Minden sowie zum Spielfilm »Pilgrim« des Paderborner Regisseurs Julian Jakobsmeyer blickt Martin Bretschneider mit Freude zurück, auch, weil sie ihn nach Ostwestfalen in seine Heimat zurückführten. Mit Hövelriege fühlt er sich noch immer eng verbunden, den Jahreswechsel verbrachte er wieder daheim und hilft an diesem Wochenende dem SJC bei der Ausrichtung des »Senne-Cups« in der Hövelhofer Sporthalle. Auch die Integrationsarbeit des SJC unterstützt Bretschneider, so weit es seine Zeit zulässt, gerne.

Das Jahr 2019 lässt der Schauspieler nun erst mal auf sich zukommen. Einige Drehtage für eine RTL-Produktion stehen im Januar an, darüber hinaus schreibt Bretschneider auch an eigenen Drehbüchern und interessiert sich auch nach wie vor für Theaterprojekte.

Fokus liegt auf Fernseh- und Filmprojekten

In Fernsehrollen werde er nun häufiger erkannt, hat der 44-Jährige gemerkt: »Da bekomme ich schon mal die ein oder andere Nachricht aufs Handy, wenn ich in einer Fernsehproduktion zu sehen war. Das war natürlich früher etwas anders, als ich vor allem Theater gespielt habe.«

Auch in der Inga-Lindström-Verfilmung werden ihn am 20. Januar vermutlich viele wiedererkennen – die ZDF-Reihe hat Einschaltquoten von bis zu acht Millionen Zuschauern. Wenn der Film mit dem Titel »Heimkehr« ausgestrahlt wird, hat Martin Bretschneider seiner Heimat Hövelriege schon wieder den Rücken gekehrt. Dann hat sein Arbeitsjahr in der Hauptstadt Berlin bereits wieder begonnen.