Die Sazerac Swingers zählen zu den derzeit besten europäischen Bands, die den aktuellen, jungen New Orleans Jazz so spielen, wie er tatsächlich heutzutage in seiner Geburtsstadt zu erleben ist. Die Band, benannt nach dem offiziellen Getränk der Stadt New Orleans, dem seit 1804 bekannten Sazerac Cocktail, macht jedes Konzert zur unvergesslichen Party. Obwohl sich die Gruppe erst 2013 formierte, führten Tourneen bereits in die USA, Frankreich, Schweiz, Niederlande, Luxemburg, Polen und Spanien. Im Parkhotel Gütersloh hat die Band ihre eigene Show, die Sazerac Lobby. Die Musiker arbeiten regelmäßig mit internationalen Größen wie dem zweifachen Grammy-Award-Nominee Glen David Andrews aus New Orleans/USA, dem afrikanischen Star-Trompeter Terrence Ngassa und »Germany’s Queen of Burlesque« Marlene von Steenvag zusammen.

The Sazerac Swingers bestehen aus 14 international erfahrenen Musikern unter der Leitung von Max Oestersötebier und Roger Clarke-Johnson, die auf Konzerten ein Sextett oder Septett um die beiden Bandleader bilden. Bei der Swing- und Jazznacht in Hövelhof wird dieses Jahr als Gaststar die Sängerin Emily Rault die Sazerac Swingers begleiten.

Als Vorband wird dieses Jahr die Band Boogie Brothers auftreten, bestehend aus den beiden Brüdern Dennis und Jan Koeckstadt. »My life is a boogie woogie!« – das sagt Dennis Koeckstadt selbst über sich. Er ist sicherlich eines der schillerndsten Talente auf der deutschen Boogie-und-Blues-Pianoszene. Zusammen mit seinem Bruder Jan Koeckstadt am Schlagzeug mischt er die Boogieszene auf. Schon seit fast nun 20 Jahren spielen die beiden Brüder als »Boogie Brothers« zusammen. Mit schwungvollen Boogie Woogie & Blues und witzigen Moderationen begeistern sie jedes Publikum.