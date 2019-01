Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Beim Neujahrsempfang der katholischen Kirchengemeinde in Hövelhof musste Gemeindereferent Bertold Filthaut am Sonntag mit einem Grußwort kurzfristig für den erkrankten Pfarrer Bernd Haase einspringen. Und Filthaut hatte durchaus etwas zu sagen: Er nahm nicht nur Stellung zu den Plänen fürs Pfarrheim, sondern kritisierte auch den derzeitigen Stil in der örtlichen Politik.

»Wenn ich so morgens die Lokalzeitung aufschlage, dann ist mein subjektives Empfinden, dass eine Polarisierung auch in der örtlichen Politik stattfindet, und das finde ich sehr schade«, sagte Filthaut vor etwa 350 Besuchern in der Pfarrkirche St. Johannes Nepomuk, darunter auch Bürgermeister Michael Berens und einige Mitglieder des Gemeinderates.

Der Gemeindereferent und seine Mitstreiter aus dem Pfarrheim-Ausschuss hatten im vergangenen Jahr selbst im Fokus der politischen Diskussion gestanden, als öffentlich wurde, dass die Kirchengemeinde darüber nachdenkt, das Pfarrheim künftig möglicherweise auch gastronomisch zu nutzen für Feiern, Empfänge oder Tagungen. Der Hotel- und Gaststättenverband und die Hövelhofer Gastronomen um den stellvertretenden Bürgermeister Michael Kersting hatten das scharf kritisiert. Ursprünglich sollte im Spätsommer 2018 eine Entscheidung fallen – sie steht aber immer noch aus. Bertold Filthaut deutete am Sonntag in seiner Ansprache an, dass sich die Kirchengemeinde nicht von dieser Idee verabschiedet hat: »Wir überlegen nach wie vor, wie wir das Pfarrheim in die Zukunft führen können, und dabei geht es keineswegs nur darum, dem Haus einen neuen Anstrich zu verpassen oder es mit moderner Technik auszurüsten.«

" „Es ist mein subjektives Empfinden, dass eine Polarisierung auch in der örtlichen Politik stattfindet, und das finde ich sehr schade.“ Bertold Filthaut "

Vielmehr sei der Plan, das Haus als »dienende Immobilie« weiterzuentwickeln, in der Begegnung stattfinde, und zwar nicht nur innerhalb kirchlicher Gruppen: »Wir müssen da einen Schritt weitergehen, uns öffnen und attraktiver werden auch außerhalb kirchlicher Gruppierungen, dann werden alle davon profitieren«, sagte Filthaut.

Der Gemeindereferent betonte, es gehe darum, ein Zukunftsbild für die Kirche zu erarbeiten und auf die rückläufige Zahl an Gemeindemitgliedern und Gottesdienstbesuchern zu reagieren. Derzeit besuchten deutschlandweit nur noch acht Prozent der Einwohner Gottesdienste, diese Zahl habe in den 1960er Jahren noch bei 50 Prozent gelegen: »Auch in Hövelhof hat sich die Zahl der Gottesdienstbesucher nun binnen 13 Jahren halbiert. Bis 2040 rechnet man mit einem weiteren Rückgang auf 1,6 Prozent – und das sind noch die Optimisten, die diese Zahl nennen«, sagte Filthaut.

Das habe Auswirkungen, die derzeit jeder zu spüren bekomme, zum Beispiel durch die Zusammenlegung der Pastoralverbünde in dem neuen Pastoralen Raum Delbrück-Hövelhof. »Die Kirche befindet sich längst nicht mehr in der Komfortzone. Im Gegenteil, wir müssen um unsere Relevanz kämpfen«, sagte Filthaut. Dazu gelte es, über den Gemeindehorizont hinauszublicken und sich weiter zu vernetzen: »Die Binnenperspektive zu verlassen ist unerlässlich«, machte er klar, dass man nicht mehr so weitermachen könne wie bisher. Mut machte der überaus gute Besuch des Neujahrsempfangs, der von der Kapelle Ufermann musikalisch begleitet wurde: »Ich arbeite jetzt seit 14 Jahren hier, so viele Anmeldungen zum Empfang hatten wir noch nie«, freute sich Bertold Filthaut, der sich bei Rita Rodehuth-Austermeier und Bernadette Bröckling bedankte, die den geistlichen Impuls in der Pfarrkirche organisiert hatten, bevor es zum Empfang ins Pfarrheim ging.