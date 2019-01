Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Was genau hat eine Schrauben-Firma mit »argentinischen Nächten« zu tun? Das fragen sich derzeit viele Hövelhofer, die das aktuelle Plakat der Laienspielgruppe im Ort sehen. Gelüftet wird das Geheimnis bei der Premiere des neuen Stückes am Samstag, 9. Februar, um 19 Uhr im Schützen- und Bürgerhaus.

»Argentinische Nächte«, so heißt das Stück von Rudolf Jisa und Alfred Mayr, das sich die Aktiven der örtlichen Theatergruppe für dieses Jahr vorgenommen haben. Das Foto für das Plakat haben sie im Werkstor aufgenommen – und das sorgt nun für die Frage, wie das zum Titel des Stückes passt. »Das haben uns tatsächlich schon viele Leute gefragt«, sagt mit einem Schmunzeln Christiane Greitens, die auch diesmal wieder Regie führt.

Turbulente Komödie

Zu viel möchte sie natürlich noch nicht verraten zum Inhalt der turbulenten Komödie. Ein bisschen erzählt sie dann aber doch: »Es geht um den Angestellten der Schraubenfabrik Graf, Daniel Fink, der von Frank Klocke gespielt wird. Der hat eine uneheliche Tochter in Argentinien und ihr nicht immer die Wahrheit über sein Leben erzählt.«

Nun aber will seine Tochter Manuela da Silva (gespielt von Vanessa Ruppel) ihren Papa in Deutschland besuchen kommen – und Daniel Fink möchte natürlich all die Geschichten, die er seiner Tochter im fernen Argentinien aufgetischt hat, aufrecht erhalten. »Die gesamte Belegschaft der Schraubenfabrik Graf spielt das Spiel mit und es kommt zu allerlei Verwicklungen mit vielen Irrungen und Wirrungen«, beschreibt Christiane Greitens.

Generalprobe vor Publikum

Neben Frank Klocke und Vanessa Ruppel stehen dabei Kathrin Hermes, Enid Meiwes-Fry, Petra Bonke, Thorsten Schmitfranz, Jessica Bonke, Martin Thorwesten, Andreas Schäfer und Lea Renneke auf der Bühne des Schützen- und Bürgerhauses. Als Souffleuse steht Sabine Agnesen bereit. Die Laienspielgruppe ist eine Abteilung der Hövelhofer Schützenbruderschaft, das Team des Schützen- und Bürgerhauses hilft auch beim Bühnenbau.

Vanessa Ruppel und Lea Renneke sind in diesem Jahr neu dabei. Seit Mitte September laufen mit Ausnahme einer kleinen Weihnachtspause die Proben. Der Requisitenbau ist diesmal nicht so aufwändig wie im Vorjahr, wo eigens ein hölzernes Plumpsklo gefertigt wurde. »In diesem Jahr ist es etwas schlichter«, sagt Christiane Greitens.

Nachdem 2018 erst Ende April gespielt wurde, möchte die Laienspielgruppe den jetzigen Termin im Februar auch in den kommenden Jahren fest im Hövelhofer Jahreskalender etablieren. Insgesamt stehen vier Aufführungstermine an, und auch die Generalprobe am Tag vor der Premiere findet bereits vor Publikum statt: »Wir haben dazu wieder die Bewohner und Mitarbeiter des Hauses Bredemeier eingeladen«, berichtet die Regisseurin.

Vier Aufführungen – Karten im Vorverkauf

Die »Argentinischen Nächte« werden insgesamt viermal in Hövelhof aufgeführt. Premiere feiert die Laienspielgruppe am Samstag, 9. Februar, um 19 Uhr (Einlass zum Sektempfang ab 18 Uhr). Auch am Sonntag, 10. Februar, um 17 Uhr (Einlass: 15 Uhr) hebt sich der Vorhang. Weitere Termine sind am Samstag, 16. Februar, um 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr) und am Sonntag, 17. Februar, um 17 Uhr (Einlass: 15 Uhr). Bei den Sonntagsterminen gibt es Kaffee und Kuchen, samstags einen Imbiss. Eintrittskarten sind zum Preis von 7 Euro (Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen die Hälfte) erhältlich bei der Volksbank Delbrück-Hövelhof, im Reisebüro Voss und bei Ingos Naturkost.