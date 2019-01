Eigentlich hatte Hubert Bonke bei den vergangenen Wahlen angekündigt, nicht erneut kandidieren zu wollen. Doch es fanden sich keine anderen Bewerber für das Amt, so dass der Oberst doch noch einmal antrat und sich in den Dienst der Bruderschaft stellt. »Wenn wir gesund bleiben, wollen wir erstmal so weiter machen. Wenn sich innerhalb der Wahlperiode jedoch jemand berufen fühlt, denken wir gerne über einen Wechsel nach«, betonte Hubert Bonke und sprach gleich für Oberstleutnant Ingo Buschmeier mit.

Zu den Geehrten und Beförderten der Hövelhofer Schützen gehören im Jahr 2019 (von links) Hermann-Josef Bonke, Karl Schulmeister, Ulrich Kurte, Heinz Kamp, Edi Brinkmann, Rainer Athens und Josef Pahl. Foto: Axel Langer Zu den Geehrten und Beförderten der Hövelhofer Schützen gehören im Jahr 2019 (von links) Hermann-Josef Bonke, Karl Schulmeister, Ulrich Kurte, Heinz Kamp, Edi Brinkmann, Rainer Athens und Josef Pahl. Foto: Axel Langer

Von den gut 300 anwesenden Mitgliedern im Schützen- und Bürgerhaus wurden neben Oberst Hubert Bonke und Oberstleutnant Ingo Buschmeier auch Schriftführer Ralf Westerdiek, die beiden Schatzmeister Andreas Joachim und Norbert Hahne ohne Gegenstimme in ihren Ämtern bestätigt. Neu in den erweiterten Vorstand wurden gewählt: Michael Greitens, der den Posten des Platzmajors von Hermann-Josef Bonke übernimmt, sowie erster Fähnrich Burkhard Meiwes. Er übernimmt die Aufgaben von Bataillonsfahnenoffizier Josef Pahl. Als Platzmajor wurde Günter Rodehutscord ebenso bestätigt wie die beiden Bataillonsschießmeister Achim Hofferberth und Heribert Rodehutscord. Aus den Reihen der Fahnenoffiziere erhielten Peter Brinkmann und Josef Kückmann das Vertrauen. Bestätigt wurden auch Ulrich Kurte als neuer Chef der Klausheider Kompanie, Jungschützenmeister Martin Weisgut sowie die Reiteradjutanten Frank Bröckling, Ernie Grabbe, Tim Kesselmeier und Christian Bauer. Rainer Athens stand nicht mehr zur Wahl und schied aus der Gruppe der Reiteradjutanten aus.

Chronik zum 100-Jährigen ist da

In der Versammlung stellten die Schützen die Chronik zum 100. Bestehen der Bruderschaft vor. In den kommenden Tagen liegt die Chronik an verschiedenen Ort in Hövelhof zur Mitnahme aus. Auch der Jubiläumsorden wurde in seiner normalen Form sowie in seiner goldenen Version präsentiert.

Mit ihrer Verabschiedung wurden gleich zwei verdiente Schützen zu Ehrenhauptmännern ernannt: Vor einigen Monaten hatte Karl Schulmeister die Aufgaben des Geschäftsführers des Schützen- und Bürgerhauses an Matthias Vonder­heide weitergegeben. »Karl Schulmeister hat seine vielen Kontakte immer zu Gunsten der Bruderschaft und des Schützen- und Bürgerhauses eingesetzt. Dass das SuB heute so gut dasteht, ist dein Verdienst«, ernannte Hubert Bonke den ehemaligen Geschäftsführer zum Ehrenhauptmann. Neuer Ehrenhauptmann ist auch Hermann-Josef Bonke, der 1998 zur Gruppe der Quartiermeister stieß und 2001 zum Platzmeister ernannt wurde. »Diese Aufgabe hat Hermann-Josef Bonke immer sehr ernst genommen. Auch beim SuB war er von Anfang mit eingebunden und hat seine Talente und Fähigkeiten mit in die Arbeiten eingebracht«, lobte Hubert Bonke. Zum Hauptmann wurde der neu ernannte Platzmeister Michael Greitens ernannt. Schon in der Gruppe der Fahnenoffiziere sowie der Unterhaltung des SuB hat sich der neue Platzmeister große Anerkennung erworben. Ebenso wurde der neue Kompaniechef der Klausheider, Ulrich Kurte, zum Hauptmann befördert.

Hubertusplakette für Josef Pahl

Die Hubertusplakette als Dank für seinen Einsatz erhielt der scheidende Bataillonsfähnrich Josef Pahl. 24 Jahre engagierte er sich als Kompaniefahnenoffizier, ehe er 2010 die Position des Bataillonsfahnenoffizier mit viel Einsatz und Hingabe ausfüllte. Mit dem neuen Jubelorden in Gold wurde Rainer Athens, Edi Brinkmann und Heinz Kamp für ihren Einsatz gedankt. Rainer Athens war 24 Jahre in den Reihen der Reiteradjutanten aktiv und hat die Pferde für Oberst und Oberstleutnant für die Parade vorbereitet. Die Talente von Heinz Kamp waren besonders am Schützenfestmontag geliebt und im bestern Sinne ‘gefürchtet’, wenn er die verschiedensten Anekdoten zum Besten gab. Zusätzlich war er in den Reihen der Quartiermeister aktiv.

Ebenfalls mit dem Jubiläumsorden wurde Edi Brinkmann ausgezeichnet, der das dienstälteste Mitglied der Gruppe der Quartiermeister ist. »Edi Brinkmann hat uns bei den Arbeiten am SuB immer zuverlässig unterstützt – über viele Jahre hinweg und stets mit seiner ruhigen Art und Weise«, dankte Oberst Hubert Bonke.