Swing- & Jazz-Night in Hövelhof Fotostrecke

Foto: Axel Langer

Am Samstag spielten die Musiker zum zweiten Mal bei der Senne-Jazznacht des Vereins Sennekult. »Die Stimmung ist toll und der Besucherzuspruch steigt deutlich an«, hofft Manfred Koch von der Kulturinitiative auf einen ähnliche Entwicklung wie beim Irischen Abend, der auch einst klein begann.

Zur zweiten Auflage der Swing- und Jazz-Night konnte erneut die 2013 gegründete Band Sazerac Swingers gewonnen werden. Die international besetzte Band zählt aktuell zu den Topadressen, wenn es um die Interpretation des jungen New-Orleans-Jazz geht. Vielen Jazz-Freunden in der Region sind die Sazerac Swingers um die Bandleader Max Oestersötebier und Roger Clarke-Johnson sicher aus Gütersloh bekannt, wo die Musiker in regelmäßigen Abständen im Parkhotel eine eigene Musikshow spielen.

Sänger Glen David Andrews hatte das Publikum mit seiner beeindruckenden Stimme schnell im Griff. Foto: Axel Langer

Den Abend eröffnete vor gut 200 Besuchern im kleinen Saal des Hövelhofer Schützen- und Bürgerhauses die Boogie Brothers mit Dennis Koeckstadt am Piano und Bruder Jan Koeckstadt am Schlagzeug. Beide sind schon seit über 20 Jahren auf den Bühnen unterwegs. Nach der gelungenen musikalischen Aufwärmphase übernahmen dann die Sazerac Swingers, die für ihr Konzert in Hövelhof mit Glen David Andrews einen hochkarätigen Sänger aus New Orleans mitbrachten. Mit beeindruckender Stimme und Rhythmus im Blut überzeugte der Stargast. Dazu heizte Max Ostersötebier die Stimmung im Saal an und forderte die Konzertbesucher zum Tanzen auf: »Nicht quatschen, tanzen, los jetzt!«. Und das bestens aufgelegte Publikum ließ sich das nicht zwei Mal sagen und legte so manche flotte Sohle aufs Parkett.

»Es macht einfach Spaß, in Hövelhof zu spielen. Ich habe selten ein so motiviertes und engagiertes Hallenteam wie hier bei Sennekult erlebt«, fühlte sich Max Oestersötebier und seine Mitstreiter wohl. Mit im Gepäck hatten sie viele neue Stücke ihres im Oktober veröffentlichten Albums »Put the Jazz back in Jazz!« Musik, die Laune machte und bei den Besuchern gut ankam. »Wir planen für das nächste Jahr eine Neuauflage«, war auch Manfred Koch mit dem Abend sehr zufrieden.