Dazu sind allein vier Veranstaltungen vorgesehen. »Es ergeben sich viele Fragen, denn der Prozentsatz derer, die die Gnade haben, friedlich für immer einzuschlafen, ist laut Statistik verschwindend gering. Der Tod darf kein Tabuthema sein«, begründet SU-Vorsitzender Gerhard Strunz, aus welchem Grund er sowie 2. Vorsitzender Gerhard Strack und Schriftführerin Gisela Reetz gleich eine ganze Informationsreihe zum Thema Sterben ins Jahresprogramm aufgenommen haben.

Aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet

Beleuchtet wird »In Würde sterben« aus verschiedenen Perspektiven. Am Dienstag, 12. Februar, 15 Uhr, referiert dazu eine Vorsorgeanwältin im Hotel Victoria. Am Dienstag, 14. Mai, 10 Uhr, im Caritas-Altenzentrum, wird ein Palliativmediziner aus seiner Sicht Stellung nehmen. Wie die christlichen Kirchen das Thema beurteilen, erfahren die Besucher einer weiteren Veranstaltung, die am Dienstag, 25. Juni, 15 Uhr, im Pfarrheim an der Schloßstraße stattfindet. »In Würde sterben... und dann?« heißt es schließlich am Dienstag, 17. September, 15 Uhr, wenn ein Bestattungsunternehmer Gast der SU Hövelhof sein wird.

Weitere Termine der Senioren-Union im Überblick: 6. März, Teilnahme an Politischen Aschermittwoch der CDU in Espeln; 13. März, Besichtigung der Firma Wilsmann-Maschinenbau in Hövelhof; 8. April: Führung durch die neue Bücherei und Vorstellung des Angebotes; 9. Juli: »Die weitere Entwicklung unserer Gemeinde – der Leiter der Stabsstelle Marketing der Sennegemeinde informiert«; 5. Oktober: Seniorennachmittag im Hövelmarkt-Festzelt; 9. Oktober: Fahrt in den Düsseldorfer Landtag auf Einladung des heimischen Landtagsabgeordneten Bernhard Hoppe-Biermeyer, 31. Oktober: Sennewildessen; 5. November: Fahrt nach Paderborn zum Heinz-Nixdorf-Museums-Forum anlässlich der Sonderausstellung »50 Jahre Mondlandung«; 10. Dezember: Jahresabschluss im Heimathaus.