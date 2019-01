Von Meike Oblau

In dem Gerichtsprozess ging es um die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 Kleestraße. Die Politiker der Sennegemeinde hatten im März 2016 die Änderung des Bebauungsplanes Kleestraße beschlossen. Bei der Änderung ging es der Gemeinde vor allem darum, eine mögliche Bebauung der noch freien Grundstücke in dem Plangebiet auf kleinere Wohnhäuser zu beschränken.

Nur noch Ein- und Zweifamilienhäuser erlaubt

Konkret sind dort durch die Änderung des Bebauungsplans nur noch Wohngebäude mit höchstens zwei Wohnungen oder maximal einer Wohnung pro Doppelhaushälfte (in Ausnahmefällen auch eine zusätzliche Einliegerwohnung) erlaubt. Vor der Änderung des Bebauungsplanes waren hier (was damals zulässig war) auch Mehrfamilienhäuser entstanden. Die Gemeindeverwaltung spricht von zunehmendem Verkehr und Parkdruck und wollte deshalb in diesem Gebiet den Bau weiterer Mehrfamilienhäuser verhindern.

Antragstellerin sieht Entwertung ihres Grundstücks

Die Antragstellerin, die jetzt das Gericht anrief, besitzt selbst ein Grundstück im Bereich Kleestraße und sagte, in unmittelbarer Umgebung befänden sich bereits drei Sechsfamilienhäuser und ein Achtfamilienhaus. Mit der neuen Beschränkung auf Häuser mit maximal zwei Wohnungen sieht sie ihr Grundstück als nahezu unvermarktbar an. Durch den neuen Bebauungsplan werde ihr Grundstück quasi vollständig entwertet, führte sie an. Politik und Verwaltung sahen das anders und änderten den Bebauungsplan trotz der Einwände der Grundstücksbesitzerin. Es gelte, im Bereich Kleestraße die erfolgten Fehlentwicklungen nicht weiter fortzusetzen und zukünftig für die verbliebenen freien Grundstücke die bereits ursprünglich beabsichtigte Bebauung nur mit Ein- und Zweifamilienhäusern zu gewährleisten, hieß es aus dem Bauamt.

Ratsherren, die ebenfalls an der Kleestraße wohnen, involviert

Die Hövelhofer Klägerin monierte zusätzlich innerhalb eines so genannten Normenkontrollantrags im April 2017, der Bebauungsplan sei aus formellen Gründen unwirksam, da zum einen zwei Ratsherren, die selbst an der Kleestraße wohnen, an Beschlussfassungen und Beratungen innerhalb des Planfeststellungsverfahrens mitgewirkt, allerdings an der endgültigen Abstimmung nicht teilgenommen hätten – und zum anderen im Protokoll die Unterschrift von Bürgermeister Michael Berens fehle. Zudem hielt sie den Bebauungsplan auch vor dem Hintergrund für unwirksam, dass er ihrer Ansicht nach gegen das Abwägungsgebot verstoße.

Gemeindeverwaltung sieht keinen Abwägungsfehler

Die Gemeinde Hövelhof beantragte vor Gericht, den Antrag der Grundstücksbesitzerin abzulehnen. Es sei nicht ergebnisrelevant gewesen, dass die beiden Ratsherren, die an der Kleestraße wohnen, an den Beratungen teilgenommen hätten, da sämtliche Beschlüsse einstimmig gefasst worden seien. Zudem habe Michael Berens die Sitzungsprotokolle selbstverständlich selbst unterschrieben, lediglich die der Antragstellerin vorliegenden Auszüge der Niederschriften seien von seiner Sekretärin im Auftrag unterschrieben worden.

Auch einen Abwägungsfehler sieht die Gemeinde Hövelhof nicht. Angesichts des Umstandes, dass die Grundstücksbesitzerin 21 Jahre lang nicht von der planungsrechtlichen Möglichkeit, ein größeres Haus auf ihrem Areal zu bauen, Gebrauch gemacht habe, falle es schwer zu glauben, dass die nun erfolgte Änderung des Bebauungsplanes ein Hindernis sei, das Grundstück baulich sinnvoll zu nutzen.

Gericht folgt Ausführungen der Sennegemeinde

Das Gericht folgte den Ausführungen der Gemeinde Hövelhof und hat nach einer Verhandlung den Antrag, den Bebauungsplan für unwirksam zu erklären, abgelehnt. Revision wurde nicht zugelassen. Dagegen ist nach Angaben des Oberverwaltungsgerichts eine Nichtzulassungsbeschwerde möglich, über die dann das Bundesverwaltungsgericht entscheiden würde. Die Änderungsplanung der Gemeinde sei »aus städtebaulicher Sicht nicht zu beanstanden, sondern im Gegenteil plausibel und zumindest naheliegend, wenn nicht aufgrund des schon bestehenden rechnerischen Überhangs an Wohneinheiten im Plangebiet zwingend«, heißt es in der Urteilsbegründung.