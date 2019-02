Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Der Hövelhofer Gemeinderat möchte, dass die Malteser den geplanten neuen Kindergarten in der Sennegemeinde betreiben. In nicht-öffentlicher Sitzung wurde am Donnerstagabend die entsprechende Abstimmung vollzogen. Die endgültige Entscheidung wird aber der Kreis Paderborn treffen.