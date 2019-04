Hövelhof (WB/mobl). Mit vielen altbekannten Gesichtern wie der holländischen Fahrradkapelle Fietsorkest und der Showgruppe Deep BMX wartet das Maibaum- und Radelfest in Hövelhof auf. Am Sonntag, 28. April, wird aber auch ein ganz neuer Gast erwartet: das frisch erschaffene Hövelhof-Maskottchen.

Noch hat die Heidschnucke in Übergröße, die in den vergangenen Monaten in der Fachwerkstatt von Stefanie Ludwig in Hagen am Teutoburger Wald entstanden ist, nur einen Arbeitstitel, aber: »Hövelschnucki« hat schon einen vollen Terminkalender und wird um 14.30, 15.30 und 17 Uhr auf dem Fest im Ortszentrum auftreten. Um 17 Uhr bekommt die plüschige Schnucke sogar Besuch, und zwar von »Holli«, dem Maskottchen des Fußball-Zweitligisten SC Paderborn. In das Schnucken-Kostüm schlüpfen übrigens Schüler der beiden weiterführenden Hövelhofer Schulen.

Handwerker stellen Maibaum auf dem Hövelmarktplatz auf

Traditionell beginnt das Maibaum- und Radelfest um 11.45 Uhr auf dem Hövelmarktplatz mit dem Aufstellen des Maibaums. Anschließend geht es rüber in die Straße Zur Post. Dort haben zwei Männer zwei besondere Aufgaben: Vikar Lukas Hellekes wird gegen 12.30 Uhr die Radfahrersegnung vornehmen und Bürgermeister Michael Berens wird das Bierfass anstechen. Zum Rahmenprogramm gehört dann wie immer auch die Handwerkerehrung.

Bis 18 Uhr hat der Verkehrsverein ein buntes Programm auf die Beine gestellt, das erneut durch das holländische Fietsorkest, eine lustige Musikgruppe auf einem Sechser-Tandem, bereichert wird. Ein Showprogramm und Workshops bietet die Berliner BMX-Gruppe Deep BMX. Vorführungen finden um 13.30, 14.45 und 16.30 Uhr statt, die Workshops jeweils direkt nach den Shows.

Probelaufen auf dem mobilen Barfußpfad

Der Automobilclub 09 Hövelhof zeigt seine Fahrzeuge, mit dabei sind auch die Teutonic Aces mit historischen US-Karossen. Die Wildnisschule bringt Spiele zum Bestimmen von Tieren, Pflanzen und Bäumen mit und bietet Stockbrotbacken an. Neu im Programm ist der mobile Barfußpfad der Stadt Bad Wünnenberg. Die KjG schminkt Kindergesichter bunt. Von 13 bis 18 Uhr öffnen zudem die Mitgliedsbetriebe des Werberings am Sonntag ihre Geschäfte. Infostände rund ums Thema Radfahren runden das Programm ab.

Und wer schon ein bisschen »reinfeiern« möchte, dem sei das Open Air auf dem Hövelmarkt am Samstagabend empfohlen. Bei freiem Eintritt spielen dort ab 19 Uhr auf Einladung des Sennekults Royal Stage Army und die Rockbusters.