Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Nein, der griechische Wein war am Samstagabend in Hövelhof nicht gefragt. Und falls jemand »Atemlos« war, sang er zumindest nicht das gleichnamige Lied. Der Hövelmarktplatz präsentierte sich beim Open Air am Vorabend des Maibaum- und Radelfestes wie versprochen komplett schlagerfrei.