Von Meike Oblau

Schüler Nils Fortmeier, der zur Premiere in der frisch genähten Plüschfigur steckte, dürfte am Sonntag der einzige gewesen sein, der froh war, dass Sonnenschein und warme Temperaturen Fehlanzeige waren. »In dem Kostüm schwitzt man wahnsinnig«, sagte die Geschäftsführerin des Verkehrsvereins, Angelika Schäfer.

Hövelhof feiert Maibaum- und Radelfest Fotostrecke

Foto: Meike Oblau

Regen hätte es zwar auch nicht unbedingt sein müssen, aber die Hövelhofer machten das beste aus dem Wetter – und wussten am frühen Nachmittag die Architektur in der Einkaufsstraße und der Straße Zur Post so richtig zu schätzen: Dort konnte man vor fast jedem Geschäft unter einem Vordach Schutz vor dem Regen suchen – irgendwann war er dann auch wieder vorbei und schließlich muss man ja auch in der nun anstehenden Fahrradsaison in hiesigen Gefilden durchaus wetterfest sein. Das Maibaum- und Radelfest diente also quasi als Vorbereitung.

Zum Auftakt kamen traditionell die örtlichen Handwerker beim Aufrichten des Maibaums ins Schwitzen. Auch Bad Wünnenbergs Bürgermeister Christoph Rüther durfte kurzzeitig an der Kurbel drehen. »Aber das war offenbar nur mal kurz fürs Foto, wie die Bürgermeister das halt so machen«, kommentierte Verkehrsvereinsvorsitzender Hubert Böddeker augenzwinkernd via Mikrofon. Eine Delegation aus Bad Wünnenberg war in die Sennegemeinde gekommen, da beide Kommunen touristisch künftig enger zusammenarbeiten wollen. Die Bad Wünnenberger hatten ihren mobilen Barfußlehrpfad mit zum Fest gebracht. Mit dabei waren auch wieder das Fietsorkest und die Showgruppe Deep BMX.

Nach der Eröffnung stand die Handwerkehrung auf dem Programm. Urkunden nahmen die Gesellen Stefanie Tienenkamp (Raumausstatterin), Nicolai Renerig (Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik), Kilian Molinski, Julius Löhr, Pascal Weber, Katharina Koch (Straßenbauer), Jacqueline Jankte (Dachdeckerin), Christoph Ennekens (Landwirtschaftsfachwerker) sowie die Meister Markus Vonderheide (Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik), Eduard Jaufmann (Feinwerkmechaniker), Tim Brunzendorf (Maurer und Betonbauer), Marvin Österdiekhoff (Elektrotechniker) und Sebastian Brock (Tischler) entgegen.

Michael Berens konnte im Interview mit dem neuen Maskottchen noch klären, dass das »Hövel-Schnucki« weiblich ist. Ob die neue Mitarbeiterin verbeamtet wurde und ob »Schnuckeligkeit« künftig Einstellungsvoraussetzung im Sennerathaus sein wird, blieb offen.