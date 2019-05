Mit viel Temperament stürmte die Kölner Band Pläsier als Headliner die Bühne. Energiegeladen präsentieren Sabi (Gesang), Eva (Gesang und A-Gitarre), Anna (Tasten-Gesang),Adam (E-Gitarre), Jonas (Bass) und Alex am Schlagzeug Pop-Rock auf Kölsch. Foto: Manuela Fortmeier

Mit dem Glockenschlag, exakt um 19 Uhr, hebt die feiernde Meute unter freiem Himmel zum Feiern ab und heizt die Festivalstimmung an. »Den Kirchturm hinter der Bühne zu sehen, die Bäume illuminiert, der Vollmond, der durch die Bäume lugt und dazu noch das schöne Wetter. Diese Kulisse macht Gänsehaut. Bei dem Zusammentreffen von so vielen schönen Dingen muss der liebe Gott seine Hände im Spiel haben«, sagt Angelika Michelis, als sie den Moment auf dem Handy festhält.

Foto: Manuela Fortmeier

Werden die Fans anfangs durch den Lokalmatador Simon Stollmeier auf seinem E-Piano eingestimmt (»Simon ist unser Richard Clayderman aus Espeln«), gibt es anschließend von der Bielefelder Band »Flyin’ Turtles« Countrymusik und US-typischen Bluegrass vom Feinsten auf die Ohren. Schnell begeistert die Band mit ihren Songs, ein toller Abend nimmt seinen Verlauf.

Durch die Band ordentlich in Stimmung versetzt, ist es für die Paderborner Indie-Pop Band »Julias Mind« ein Leichtes, das Stimmungsbarometer noch weiter anzuheizen. Stimmgewaltig gelingt es Sängerin Julia mit emotionalen Balladen und nur wenigen Songs weiter, die Fanliste ihrer Band um ein Vielfaches wachsen zu lassen.

»Auf die richtigen Bands gesetzt«

»Uns ist es wichtig, auch jungen Bands aus dem hiesigen Raum eine Bühne zu geben, um sich zu etablieren. Wir haben auf die richtigen Bands gesetzt«, ist Organisator Jörg Weikmann vom Verein Leben in Espeln nach deren Auftritten zufrieden.

Dann, in der Dämmerung, stürmt als Headliner schließlich die Kölner Band Pläsier die Bühne. Temperamentvoll und energiegeladen präsentieren Sabi (Gesang), Eva (Gesang und A-Gitarre), Anna (Tasten-Gesang),Adam (E-Gitarre), Jonas (Bass) und Alex am Schlagzeug Pop-Rock auf Kölsch und erobern im Nu auch die Herzen der Espelner. Mit Texten aus dem Leben und zwei neuen Songs mischen die Musiker, die schon große Veranstaltungen auf dem Kölner Heumarkt gerockt haben, auf dem Parkplatz vor dem Bürgerhaus richtig auf. Kölner eben, die wissen, wie man richtig feiert.

Auch kölsche Texte mitgesungen

»Eigentlich sind wir Espelner ja ein bisschen westfälisch, nicht ganz so locker wie die Kölner«, scherzte Weikmann mit einem Augenzwinkern. Doch am Abend zeigen sie, dass sie dennoch richtig Stimmung machen können und rücken mit jedem Song um einige Zentimeter weiter Richtung Bühne. Gegen Mitternacht haben sie es dann endlich bis vorne geschafft, tanzen, feiern und manche singen die kölschen Texte mit.

Das Festival hat den Höhepunkt erreicht und die musikalische Aufforderung von Frontfrau Sabi – »Mol di Levve buntt« – scheint kollektiv angekommen zu sein.

»Ich bin gebürtiger Rheinländer, wohne seit mehr als 20 Jahren in Espeln, aber heute fühle ich Heimat in doppelter Hinsicht, ich verston olles«, ist Thomas Schmitz vom Konzertabend »mega begeistert«. Hier bekommt der kölsche Song »Dat hööt net op« wohl für Schmitz eine besondere Bedeutung und dass der kölsche Dialekt nicht nur für ihn mehr ist als ein Sprachgebrauch, sondern ein echtes »Jefüll«, ist seit Samstag auch in Espeln »anjekumme«.