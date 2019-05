Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Die Hövelhofer Mühlenschule wartet seit Jahren auf den Bau einer neuen Mensa – im September sollen nun die Bagger rollen. Das hat die Gemeindeverwaltung auf Anfrage des WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATTES bestätigt. Die Planungen eines Architekturbüros sollen in der Bauausschusssitzung am 13. Juni vorgestellt werden. »Die Ausführungsplanung befindet sich derzeit noch in der Detailabstimmung«, hieß es aus dem Sennerathaus.