In den vergangenen Wochen ist die Bielefelder Straße auf Höhe der Gehastraße und des Fliederwegs saniert worden. Foto: Meike Oblau

Hövelhof (WB/mobl). Die Bielefelder Straße in Hövelhof ist wieder frei: Die Sperrung konnte nach Beendigung der Arbeiten zum dritten Bauabschnitt der Sanierung der Ortsdurchfahrt am Donnerstagnachmittag in Höhe Gehastraße/Fliederweg aufgehoben werden.