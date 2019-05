Die kleine Katze steckte in einem Regenrohr eines Gebäudes an der Salvatorstraße fest und wurde von der Feuerwehr gerettet. Foto: Feuerwehr Hövelhof

Hövelhof (WB/mobl). Erneut ein »tierischer« Einsatz für die Hövelhofer Feuerwehr: Nachdem die Helfer vor zwei Wochen am Küsterkamp Storchenkinder gerettet hatte , eilten die Kameraden am Sonntagnachmittag einer jungen Katze zu Hilfe. Das Tier steckte nahe des Salvator-Kollegs im Ortsteil Klausheide in einem Regenfallrohr fest.