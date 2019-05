Hövelhof (WB/al). Erneut sind beim Sennelauf rund 800 Kinder an den Start gegangen – so die Schätzung von Organisationsleiter Klaus Schäfers. Nach einem musikalischen Aufwärmtraining warteten auf die Kindergarten- und Schulkinder vier verschiedene Distanzen auf der Waldkampfbahn und durch den angrenzenden Hövelhofer Forst.

»Der Sennelauf ist jedes Jahr gewachsen, das ist einfach ein tolles Bild«, sagte Klaus Schäfers mit Blick auf das bunte Gewusel auf der Fußballanlage des Hövelhofer Sportvereins. »Die tolle Stimmung zeigt sich schon daran, dass das Kernteam von neun Mitgliedern fast komplett von Beginn an dabei ist. Obwohl die eigenen Kinder inzwischen aus dem Alter des Sennelaufs heraus sind, machen die Eltern weiter«, lobte Schäfers die tatkräftige Unterstützung.

800 Kinder beim Hövelhofer Sennelauf am Start Fotostrecke

Foto: Axel Langer

30 Sponsoren stehen bereit

So ließen sich auch in diesem Jahr die 737 vorangemeldeten Kinder trotz Sanierungsarbeiten am Sportheim organisatorisch pro­blemlos bewältigen. »Da das Wetter heute ideal zum Laufen ist, werden sicher noch viele spontan kommen, so dass wir die Teilnehmerzahl aus dem vergangenen Jahr erreichen dürften«, sagte Schäfers, der sich auch bei den inzwischen mehr als 30 Sponsoren bedankte. Das Rahmenprogramm des neunten Sennelaufes unterstützten der Hövelhofer Tennisclub und die Arbeitsgemeinschaft Radfahrsicherheit.

»Heute stehen die Kinder im Mittelpunkt, und das nicht als Anhängsel eines großen Stadtlaufes, sondern bei einer eigenen Veranstaltung. Die einheitlichen, farblichen Trikots der einzelnen Kindergärten und Grundschule sind schon ein tolles Bild«, beschwor Bürgermeister Michael Berens den Teamgeist der Läufer. Moderiert und angefeuert wurden die jungen Läufer von Moderator Hans-Joachim Meier.

Zehnte Auflage im kommenden Jahr

Noch waren die ersten Läufer nicht gestartet, da machte sich Klaus Schäfers auch schon erste Gedanken über die zehnte Auflage im kommenden Jahr. »Es gibt schon eine Vielzahl an Überlegungen, vielleicht holen wir einen Kinderliedermacher. Entschieden ist aber noch nichts, klar ist, dass es eine besondere Veranstaltung geben wird.«

Nach dem Aufwärmtraining mit Animateurin Julia und den Maskottchen Zappeltier und Bummelfee nahmen 300 Kindergartenkinder als größtes Starterfeld den Lauf über einen Kilometer in Angriff. Es folgten drei Distanzen für Schüler über 1,5; zwei und drei Kilometer Länge. Die längste Distanz war für Schüler ab der dritten Klasse ausgeschrieben und wurde ebenfalls gut angenommen.