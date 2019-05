Mit dem Abfräsen der alten Fahrbahndecke haben gestern Morgen die Bauarbeiten an der Schloßstraße auf Höhe des Pfarrheims begonnen. Die Ortsdurchfahrt ist voll gesperrt. Foto: Meike Oblau

Hövelhof (WB/mobl). Noch haben es nicht alle Auto- und LKW-Fahrer verinnerlicht, was die Umleitungsschilder in Hövelhof verheißen: Die Schloßstraße ist seit Montagmorgen auf Höhe des Pfarrheims und des Parkplatzes am Schlossgarten voll gesperrt.