Hövelhof (WB/mobl). Am Montagabend hat die Deutsche Glasfaser die so genannte Nachfragebündelung in Hövelhof beendet. Ein konkretes Ergebnis gibt es noch nicht, aber offenbar geht das Unternehmen derzeit davon aus, sowohl in der Bentlake als auch im Kernort die selbst gesetzte 40-Prozent-Marke verfehlt zu haben.

»Alle bei uns eingegangenen Verträge werden nun geprüft. Die am vergangenen Freitag veröffentlichten Zahlen stellen jedoch kein positives Ergebnis in Aussicht«, heißt es in einer Pressemitteiung. Am Freitag hatten die Zahlen im Kernort bei 18 und in der Bentlake bei 30 Prozent gelegen.

»Bisher sind noch nicht alle Verträge im System erfasst«, heißt es seitens der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser. »Jedoch sieht es nicht sonderlich gut aus. Sind alle Verträge ausgewertet, finden Gespräche zwischen der Gemeinde Hövelhof und Deutsche Glasfaser statt. Eine Verlängerung ist nicht ausgeschlossen, bedarf aber einiger Verhandlungen«, schreibt Pressesprecherin Katharina Kroll. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, den Ausbau nur starten zu wollen, wenn in beiden geplanten Ausbaugebieten genügend Neukunden einen Vertrag unterschreiben .