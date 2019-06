Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Jägermeister war gestern! Die St.-Hubertus-Schützen stoßen mit »hövelhoferisiertem« Obstler und Likör auf das 100-jährige Vereinsbestehen an. Dr. Manfred Kesselmeier präsentierte am Dienstag die eigens entwickelten Sorten »Hövelhofer Emsquelle« und »Hövelhofer Schlossgeist«.

In den 1970er Jahren, erinnert sich der Apotheker Manfred Kesselmeier, habe er vom Urgroßvater eines Mitstudenten alte Schnapsrezepte aus Straubing erhalten. Seither versucht sich der gebürtige Hövelhofer, der nur wenige Meter vom Schlossgarten entfernt aufwuchs, an Eigenkreationen.

»Als Bürgermeister Michael Berens im vergangenen Jahr den Vogel abschoss und ja auch lange bekannt war, dass die Bruderschaft in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert, kam mir die Idee, eigens für die Schützen ein besonderes Getränk zu kreieren«, schildert Kesselmeier, der inzwischen zwar in Paderborn lebt, der Sennegemeinde aber noch immer auf das Engste verbunden ist. Gerade noch in der vergangenen Woche zählte er zu den Spendern für die Bronze-Heidschnuckenherde auf dem Henkenplatz .

Kesselmeiers Großvater war Schützenoberst

Und auch sein Schützenherz schlägt nach wie vor für Hövelhof: »Mein Opa war sogar mal Oberst des Vereins«, erinnert er sich. Bei den Schützen um den aktuellen Oberst Hubert Bonke stieß die Idee für ein individuelles Getränk sofort auf Gegenliebe. »Auch unseren Festwirt Hubert Hüwelhans mussten wir nicht lange überzeugen«, sagt Bonke. Hüwelhans ist es auch, der die beiden neuen Getränke exklusiv vertreiben wird – erstmals zum Schützenfest, das vom 22. bis 24. Juni gefeiert wird. Dann werden der 38-prozentige »Hövelhofer Schlossgeist«, ein Obstler aus Birne, Apfel und Pflaume, sowie der 20-prozentige Feigenlikör mit Wodka namens »Hövelhofer Emsquelle« erstmals serviert.

Gemeindewappen und Erklärtexte auf den Etiketten

Die Gemeindeverwaltung, genauer gesagt die Stabstelle Marketing, war bei der Entwicklung auch mit im Boot, und so ziert nun das Hövelhofer Wappen die Etiketten. Darüber hinaus wird auf den Flaschen kurz die Geschichte des Jagdschlosses beziehungsweise der Emsquellen als Namensgeber der Getränke erzählt: Heimatwasser und Heimatkunde in eins sozusagen.

So erfährt zumindest derjenige, der vor dem Trinken erst noch liest, dass das Jagdschloss 1661 erbaut wurde und das Hövelhofer Wahrzeichen schlechthin ist. Heute wohnen hier bekanntlich Pastor Guido Potthoff und Vikar Lukas Hellekes. Wer hingegen zum Feigenlikör »Emsquelle« greift, dem wird zugleich auch der Mund wässrig gemacht auf eine Radtour auf dem Emsradweg, der von den Quellen bei Hövelhof bis zur Mündung an der Nordsee führt.

Probier-Fläschchen zum Schützenfrühstück

Nun sind Schloss und Emsquellen also auch Namensgeber für einen echten Hövelhofer »Schluck«. Die Halbliterflaschen sind fertig abgefüllt und etikettiert. Für die Mitglieder der Schützenbruderschaft gibt es noch ein Bonbon oben drauf: Beim montäglichen Schützenfrühstück werden mehr als 1000 kleine »Pinneken«, Probierfläschchen mit 0,02 Litern Inhalt, verteilt.

Wie überaus passend, dass im Jubiläumsjahr der Hubertus-Bruderschaft dann auch noch ausgerechnet zwei Gastronomen unter der Vogelstange um die Königswürde rangen : Frank Bröckling vom Hotel Zum Grünen Baum setzte sich hier wie berichtet am Pfingstsonntag gegen Michael Kersting vom Gasthof Kersting durch und war am Dienstagabend nun neben seinem königlichen Vorgänger Michael Berens und Oberst Hubert Bonke der erste, der eine Flasche »Hövelhofer Schlossgeist« überreicht bekam.